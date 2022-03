Chi è Carla Signoris? Tutto sulla moglie di Crozza: età, biografia, figli

Chi è Carla Signoris: scheda

Nome e cognome: Carla Signoris

Età: 63 anni

Data di nascita: 10 ottobre 1958

Nata a: Genova

Professione: attrice, comica e conduttrice

Altezza: 170 cm circa

Profilo Instagram: @carlasignorisreal

Follower: 11,3mila follower

La sua storia: biografia e carriera

Diplomata al Teatro Stabile di Genova, Carla Signoris ha fatto il suo ingresso a teatro nei primi anni Ottanta. Diversi gli spettacoli che l'hanno vista protagonista: una passione che l'attrice non ha mai abbandonato pur iniziando a fare cinema e televisione. Il debutto in tv è avvenuto nel 1986 con la miniserie Lulù mentre sul grande schermo è apparsa la prima volta nel 1995, con la pellicola Peggio di così si muore. La Signoris è anche una comica e conduttrice. Ha presentato diversi programmi quali, solo per citarne alcuni: Avanzi (dove era presente pure il marito Maurizio Crozza), Tunnel, Colorado Café, La tv delle ragazze. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto due Nastri d'Argento: uno nel 2012 per Countdown e l'altro nel 2017 per Lasciati andare.

Il matrimonio con Maurizio Crozza

Carla Signoris e Maurizio Crozza si sono conosciuti quando avevano appena 14 anni, ad una fermata dell'autobus. Non si è trattato di un colpo di fulmine: l'amore è sbocciato in un secondo momento. Entrambi frequentavano lo stesso liceo. "All’inizio abbiamo avuto una storiella… qualche bacio… poi ognuno ha fatto le proprie esperienze e infatti, quando ci siamo sposati nel 1992, al nostro matrimonio c’erano più ex fidanzati ed ex fidanzate che parenti. E uno dei miei ex è poi diventato addirittura il pediatra dei miei figli", ha raccontato Carla in un'intervista al Corriere della Sera.

I figli Giovanni e Pietro

Carla Signoris e Maurizio Crozza hanno due figli: Giovanni e Pietro, nati dopo il matrimonio. Il primo ha deciso di seguire le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo. Dopo il debutto nel 2010 in Crozza Alive il ragazzo, che è laureato in Filosofia, ha recitato nel 2021 nella fiction Mediaset Masantonio-Sezione scomparsi. Il secondo ha una laurea in Fisica ma sogna di affermarsi come regista.