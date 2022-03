Dove vedere l'Isola dei Famosi 2022: canali, streaming e differita

Parte il 21 marzo l'Isola dei Famosi 2022. La nuova edizione del reality show di Ilary Blasi va in onda, fin da subito, con un doppio appuntamento settimanale: ogni lunedì e giovedì in prima serata, dalle 21.30 circa, su Canale 5. In streaming è possibile seguire la diretta su Mediaset Infinity, dove si può visualizzare in qualsiasi momento ogni clip o video inerente al programma. In più la replica della diretta viene trasmessa su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, ogni martedì e venerdì sera. Come seguire gli appuntamenti quotidiani? Ogni giorno su Canale 5, alle 16.40, c'è una striscia quotidiana che racconta le avventure dei naufraghi.