La Pupa e il Secchione, arriva Alex Belli? La confessione dell'attore

Dal Grande Fratello Vip a La Pupa e il Secchione il passo è breve. Alex Belli non ha escluso la sua partecipazione al nuovo show di Barbara d'Urso. "Devo giurare che non mi vedrete a La Pupa e il Secchione Show e che mi prenderò una pausa? Ma sai che questo giuramento non te lo posso proprio fare per vari motivi. In primis perché dentro il programma di Barbara d’Urso ci sono tutte pedine che sono state inserite dentro da me", ha dichiarato a Casa Chi. Nella trasmissione Mediaset sono infatti presenti: Soleil Sorge (flirt di Alex al GF Vip) in qualità di giurata, Mirko Gancitano (migliore amico dell'attore) come Secchione e Mila Suarez (ex fidanzata di Belli) nelle vesti di Pupa.