Chi è Gustavo Rodriguez? Tutto sul padre di Belen

Chi è Gustavo Rodriguez: scheda

• Nome e cognome: Gustavo Rodriguez

• Età: 62 anni

• Anni di nascita: 1959

• Nato in Argentina

• Professione: ex rockstar ed ex pastore anglicano

• Altezza: 176 cm

• Profilo Instagram: @gustavogrodriguez

• Follower: 49mila follower

• Figli: Belen, Cecilia e Jeremias

• Moglie: Veronica Cozzani

La sua storia: biografia e vita privata

Gustavo Rodriguez è nato in Argentina nel 1959 e attualmente ha 62 anni. È sposato con Veronica Cozzani. Dal loro matrimonio sono nati Belen, Cecilia e Jeremias. Ha un passato da musicista rock. Tuttavia ha scelto di rinunciare a questa carriera per amore della moglie. Successivamente è diventato pastore anglicano. Ruolo che ha lasciato dopo le varie storie di gossip che hanno riguardato la figlia Belen. Oggi la grande opportunità di farsi conoscere in tv grazie allo show di Canale 5. Gustavo parteciperà in coppia con il figlio Jeremias. Ha un profilo molto seguito su Instagram, che tuttavia tiene privato.