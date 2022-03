Scintille all'Isola dei Famosi: è già tensione tra Jeremias e Vaporidis

Partenza col botto per l 'Isola dei Famosi 2022 . La prima puntata della nuova edizione del reality show ha visto protagonisti Jeremias Rodriguez , il fratello di Belen, e Nicolas Vaporidis . A quanto pare c'è già un certo astio tra i due. Dopo aver vinto la prova leader con il padre Gustavo l'argentino ha affermato: "Nomino Nicolas perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato. Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato”.

Screzio tra il fratello di Belen e Nicolas Vaporidis

Al momento Vaporidis non ha replicato perché all'oscuro di tutto ma secondo i telespettatori potrebbe esserci un episodio pregresso che potrebbe portare a conseguenze importanti in Honduras. In attesa di saperne di più la nomination di Jeremias non è stata ritenuta valida perché l'attore era immune dopo aver vinto al televoto flash. Alla fine l'argentino ha optato per Antonio Zequila e Floriana Secondi.