Lulù Selassié dal GF Vip a La Pupa e il Secchione Show: le anticipazioni della seconda puntata

Questa sera andrà in onda su Italia 1 la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show. Pupe, pupi, secchione e secchioni hanno vissuto per una settimana nella lussuosa villa, in cui è pronta ad entrare Lulù Selassié. A poco più di una settimana dalla fine della lunghissima edizione del Grande Fratello Vip, la principessa etiope sarà “pupa” per una sera. Il ruolo della Selassié sarà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale.