Elodie svela la sua paura più grande e ammette: "Resto fragile"

"Ho sempre paura che quello che ho costruito nel tempo mi venga tolto da un giorno all'altro. Con quest'ansia convivrò sempre". A farlo sapere Elodie Di Patrizi in un'intervista concessa a Walter Veltroni per il Corriere della Sera. "Ognuno convive con i propri mostri. Questo è il mio", ha aggiunto la cantante, che non ha avuto un'infanzia facile. "Mi arrabbio spesso perché mi difendo. Mi rendo conto che ci sono dei meccanismi difensivi che però ormai sono troppo grande per utilizzare. In realtà uso la rabbia perché mi sento fragile. Sono grande, ho 30 anni e quando mi sento ferita, ma anche da cose che apparentemente non sono niente, reagisco comunque con rabbia. Mi difendo subito, ho paura di non essere presa sul serio, ho paura di non sembrare intelligente. Talvolta esagero e mi scuso".