Alessia Merz oggi: cosa fa e perché ha lasciato la tv

Che fine ha fatto Alessia Merz? L'ex ragazza di Non è la Rai nonché ex Velina di Striscia la notizia è stata una delle soubrette più chiacchierate e seguite degli anni Novanta e dei primi anni Duemila. Oggi Alessia ha 47 anni ed è lontana dal piccolo schermo. La Merz si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, confessando di aver vissuto due vite “bellissime”, una “che le ha permesso di togliersi grandi soddisfazioni, guadagnare bene e viaggiare tanto” e l’altra che “la rende felice come moglie e mamma”. Negli ultimi anni Alessia ha ricevuto diverse proposte televisive ma ha preferito rifiutarle. “Mi avevano chiesto di partecipare a Pechino Express e anche all’edizione che è appena iniziata de L’Isola dei Famosi. Però non potrei stare tanti mesi lontana da Fabio e dai ragazzi: potrebbe andare a fuoco la casa!”, ha ribadito.