L’isola dei famosi: svelato il compenso di Marco Melandri

Marco Melandri è uno dei concorrenti della nuova edizione de L’isola dei famosi. Il pilota ha deciso di cimentarsi in questa nuova avventura, mettendo da parte il mondo dei motori per qualche settimana. Al momento Melandri si trova a Playa Esgamada, dove vengono trasferiti i naufraghi sconfitti al televoto, in vista di un rientro nel gioco in una fase successiva. Ma quanto sta guadagnando Melandri all’Isola? Pare che i concorrenti in gara arriverebbero a guadagnare tra i 5.000 e 12.000 euro a settimana a seconda della loro popolarità. Il cachet dell’ex pilota MotoGP e SBK, tuttavia, si aggirerebbe attorno ai 10.000 euro settimanali. Al momento però le cifre non trovano conferma ufficiale.