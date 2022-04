Quanto guadagnano i concorrenti del Grande Fratello: Costantino svela tutto!

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip percepiscono un compenso per la loro permanenza all'interno della Casa più spiata d'Italia. Cachet che varia a seconda della popolarità del personaggio. Costantino Vitagliano , che ha partecipato alla prima edizione del reality show nel 2016, ha svelato quanto ha guadagnato con la sua partecipazione. "Prendevo 5000 euro a puntata ma già allora i cachet erano calati. In tutto erano 10 puntate", ha rivelato l'ex tronista di Uomini e Donne a RTL 102.5.

"Ero abituato ad altri tipi di cachet"

Costantino ha confidato che oggi in tv si guadagna molto meno rispetto a qualche anno fa: “Ogni tanto ricevo qualche proposta ma veramente le proposte di oggi… non è più un lavoro andare in video se i cachet sono questi! Io ero abituato ad altri tipi di cachet“. Lontano dal mondo dello spettacolo Vitagliano si sta dedicando ad un'agenzia interinale e all'attività di imprenditore.