Morto Piero Sonaglia, assistente della De Filippi. Gerry Scotti: "Addio al migliore"

ROMA - La sua assenza si era sentita soprattutto nelle ultime puntate di "Uomini e Donne", andate in onda in queste settimane: pur restando sempre nel dietro le quinte, Piero Sonaglia era diventato un personaggio iconico del dating show perché spesso chiamato in causa dalla conduttrice Maria De Filippi, pronto ad intervenire in qualsiasi situazione. Questo è il messaggio proprio da parte della De Filippi, una volta appreso della sua scomparsa: "Fa davvero malissimo. La tua voce, il tuo volto, il tuo sguardo attento, il tuo modo di esserci, la capacità di ascoltare. Sempre teso a cercare di fare la cosa giusta. Ho iniziato con te. Ho vissuto il mio lavoro sempre con te, con il tuo sorriso e le tue spalle forti, pronto a portare la tua squadra e me per prima, sempre sani e salvi in porto. Nel modo giusto, per tutti. E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre".