Amici 21: che insulti shock tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano!

Volano stracci tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano durante la terza puntata del Serale di Amici 21. "Lo capite che i nostri allievi sono forti", ha affermato la nipote del Molleggiato sottolineando la bravura dei suoi ballerini. "Noi apprezziamo i vostri allievi, siete voi che schifate i nostri", ha replicato il collega, ex di Ballando con le Stelle . "No, schifare no", ha precisato la Celentano. A questo punto è intervenuta Maria De Filippi, che ha lanciato una frecciatina ad Alessandra: "Io un po' di ballo ne capisco e sinceramente ho visto danza classica in questa che doveva essere danza moderna".

Scontro tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano

"Non è che cambi musica e cambi stile. Se avessi messo musica classica di sottofondo, la coreografia sarebbe stata perfetta", ha aggiunto Todaro. Così la Celentano è sbottata: "Siete ignoranti. Ecco ha parlato l'ignoranza e tu sei un ragazzino. Io sono una professionista e non sbaglio". Raimondo non si è lasciato intimorire: "In 21 anni di Amici non ti sei mai messa in discussione, non hai mai pensato di aver sbagliato eppure ci sono persone che dicevi che avrebbero dovuto andare in campagna e invece Umberto Gaudino, Recchia, Daniele Sibilli e ora sono qui tra i professionisti".

L'intervento di Stefano De Martino

Un battibecco piuttosto animato placato alla fine da Stefano De Martino con una battuta ironica: "Stefano non lo criticavi? E infatti è qui a fare il giudice". Il marito di Belen Rodriguez ha lasciato da tempo il mondo della danza ma è stato chiamato da Maria De Filippi in qualità di giurato della trasmissione insieme a Stash dei The Kolors e Emanuele Filiberto.