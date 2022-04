Amici, è bufera su Alessandra Celentano: la frase shock su Nunzio!

Un dibattito che va avanti da diverso tempo: Alessandra Celentano, popolare maestra di danza classica di Amici, ha sempre avuto da ridire su Nunzio, ballerino di latino-americano di Adrano. Un dissapore nato durante il pomeridiano del programma, con l’insegnante che ha rimproverato di continuo il 18enne per la sua presunta spavalderia e poca umiltà. Allievo di Raimondo Todaro , Nunzio ha dimostrato di essere abile nel suo stile e passato alla fase del Serale del talent show, è diventato un beniamino del pubblico. Il ragazzo infatti ogni settimana si cimenta in dei tutorial in cui spiega proprio alla Celentano il suo stile. Durante l’ultima puntata dello show, però, è successo qualcosa che ha scatenato una vera e propria bufera social.

"Nunzio parla male perché è siciliano"

Nel corso della serata Alessandra Celentano e Nunzio hanno avuto un acceso scontro. Dopo l’esibizione del giovane la nipote del Molleggiato ha voluto prendere in giro il suo accento dicendo “Io lo voglio bene”. Quando Maria De Filippi le ha fatto notare la frase, la Celentano ha aggiunto anche: “Bè ma parla così perché è siciliano". La conduttrice ha continuato a sottolineare che questo tipo di affermazioni sono inopportune, con tanto di dichiarazione d’amore per la Sicilia da parte della professoressa. Ma il web non perdona e la polemica è stata servita su un piatto d'argento.

La protesta del sindaco siciliano

Tra i tanti post furiosi quello del sindaco di Cerda, Salvatore Geraci, che ha chiesto le pubbliche scuse: "Abbasso Celentano, la 'maestra' che durante la trasmissione di Amici ha offeso il concorrente siciliano Nunzio dicendo che non sa parlare italiano perché siciliano. Celentano sei semplicemente disgustosa: viva la Sicilia, viva la cultura siciliana. Come sindaco siciliano, in difesa e a tutela della onorabilità della Sicilia, scriverò una nota di protesta alla trasmissione Amici con pretesa di pubbliche scuse. Le parole delle Celentano sono inaccettabili. Nessuno tocchi la Sicilia". Per ora la diretta interessata non ha ancora replicato.