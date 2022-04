Nino Frassica a un passo dalla morte: il racconto da brividi

Nino Frassica stava per morire sul set di Don Matteo. Durante le riprese di una scena sul tetto di una casa, l’attore siciliano è scivolato, rischiando di cadere giù. L’aiuto “dall’alto” è arrivato da Terence Hill, interprete di Don Matteo. "Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui. Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita”, ha rivelato Frassica a DiPiù. “Se fossi caduto di sotto sarei morto. Ma Terence mi ha tenuto stretto e ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell'episodio, le vengono i brividi".