Soleil e Jeremias: perché si sono lasciati? Cecilia Rodriguez svela tutto

Forse non tutti lo sanno ma nel 2019 Soleil Sorge ha partecipato all'Isola dei Famosi. In Honduras ha conosciuto Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen, con il quale ha intrecciato una relazione. Dopo qualche mese, però, i due si sono detti addio. Sull'argomento è ora tornata Cecilia Rodriguez, che a Casa Chi ha rivelato: “Sono molto gelosa di mio fratello. Diciamo che tutte le ragazze che mi presenta sono sottoposte ad uno scanner da parte mia. Soleil? Aveva tanti lati che mi piacevano tantissimo. Il rapporto è terminato per i loro caratteri molto esplosivi". Oggi l'argentino è felicemente fidanzato con Deborah Togni, una ragazza che non fa parte del mondo dello showbiz, mentre la Sorge è ancora single.