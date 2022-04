L'idea era di uscire prima a ottobre 2021, poi a ottobre 2022, "ma sappiamo tutti che per un nuovo album si deve essere pronti almeno tre mesi prima e io non ho ancora canzoni che sento di voler cantare sul palco". Lo dice Laura Pausini rispondendo ai giornalisti durante l'incontro per "Laura Pausini - Piacere di conoscerti" il docufilm di Ivan Cotroneo prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios, al debutto dal 7 aprile in 240 Paesi in esclusiva su Prime Video.