Floriana, è polemica all'Isola dei Famosi: "Me ne torno a casa"

CAYOS COCHINOS (Honduras) - “Voglio andare a casa. Non vedo l’ora, tanto io ho da fare”. Per la seconda volta nel giro di poche settimane, subito dopo la nomination ricevuta da Carmen Di Pietro ed Alessandro Iannoni, che l'ha condannata di fatto al televoto - in coppia con Clemente Russo e in opposizione ad Ilona Staller e Nicolas Vaporidis - Floriana Secondi è una furia. Tutto nasce dalle affermazioni dell'ex pugile - secondo cui non si dovrebbe partecipare ai reality "dopo una certa età" - il quale ha accettato con sportività la scelta dei due naufraghi: la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, che non si è presentata in confessionale con il partner ne L'Isola dei Famosi, ha invece reagito malissimo alla nomination, nonostante Carmen avesse detto chiaramente di non avere alcun sentimento negativo nei suoi confronti. Neppure il tentativo di Estefania Bernal di riportare la calma ho sortito gli effetti sperati...