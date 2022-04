Isola dei Famosi, i Cugini di Campagna diffidano Mediaset!

Silvano Michetti, fondatore e componente dei Cugini di Campagna, è stato squalificato dall' Isola dei Famosi 2022 per blasfemia. La sua partecipazione al reality show di Ilary Blasi è durata a malapena qualche ora. È invece rimasto in gara il collega e amico Nick Luciani, costretto a far coppia con il rapper di X Factor Blind. Ivano Michetti , fratello gemello di Silvano, ha annunciato a Repubblica di aver diffidato Canale 5 e la produzione del programma.

Perché i Cugini di Campagna hanno diffidato Canale 5

"L'audio nel quale mio fratello pronuncia le parole incriminate è molto chiaro: si sente "Santo Dio". L'espressione non può considerarsi né blasfemia nei confronti di Dio o della religione, né una bestemmia", ha spiegato il musicista. Per Ivano manca proprio il presupposto legale per l'espulsione dal format e, per tutelare pure l'immagine del fratello, ha proceduto per vie legali. Non solo: Michetti ha chiesto il ritorno del gemello nello show.

Silvano Michetti torna all'Isola dei Famosi 2022?

“Ho inviato a titolo personale, e anche come leader del Gruppo dei Cugini di Campagna, una diffida a Canale 5 e ai responsabili della trasmissione, invitandoli a desistere dalle annunciate iniziative nei suoi confronti - ha fatto sapere il Cugino di Campagna - e a mantenerlo nel suo ruolo di partecipante alla trasmissione. Ho già altresì dato incarico a un importante studio legale per tutelare gli interessi e l’immagine di mio fratello e del gruppo Cugini di Campagna in tutte le sedi”.