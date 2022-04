Verissimo, Albano: per colpa di Romina niente nozze con Loredana

Albano Carrisi è tornato al centro della scena per via di alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. Il popolare cantante pugliese ha parlato delle nozze con la Lecciso e del suo rapporto con l’ex moglie Romina Power. Un’intervista a tutto tondo quella rilasciata dal celebre artista di Cellino San Marco al talk show pomeridiano targato Mediaset, dove si è discusso della sua vita sentimentale, ma anche dell’attuale guerra tra Russia e Ucraina. Dopo aver raccontato la sua esperienza con alcuni profughi ucraini e del furto avuto in azienda, Albano si è lasciato andare a delle confidenze circa il suo amore per Loredana.

Albano e Loredana Lecciso niente nozze: il motivo

Perché Albano non ha mai sposato Loredana Lecciso? A spiegarlo è stato proprio l’artista che ha riferito che la decisione di non sposarsi fu presa dai due anni fa, nonostante la coppia sia sentimentalmente solida ed affiatata. Il motivo delle mancate nozze con la Lecciso pare sia riconducibile al divorzio tra l’artista e Romina Power. "Sposarmi di nuovo? Io l’ho già fatto. Un matrimonio nella vita basta. Bellissimo il matrimonio ma dopo è arrivato il divorzio”, ha affermato il cantante che ha poi aggiunto: “Io non voglio più vivere un’esperienza del genere, non mi è piaciuta per niente. L’importante è che ci sia un matrimonio mentale e grazie a Dio c’è”. Con La Lecciso il cantante ha avuto altri due eredi, Jasmine e Albano jr detto Bido. Un divorzio quello tra il 78enne e la figlia di Tyrone Power che non è stato certo rose e fiori, anzi molto doloroso e sofferto.

Romina Power stanca del gossip sul suo matrimonio

Negli scorsi mesi la cantante ed attrice americana ha mosso alcune pungenti critiche al gossip che la perseguita ormai da decenni. In uno sfogo su Instagram la Power ha confessato di essere stanca del fatto che il suo matrimonio con Albano sia stato sempre strumentalizzato dai media, facendo di loro un racconto in stile soap opera. “Ci sono sofferenze superiori. Se vogliono così, che facciano così. Tanto i social non cambieranno la mia vita. Ogni giorno sento delle porcherie”, ha commentato Carrisi.