Giorgia Crivello senza freni: "L'uomo così me la fa seccare..."

Giorgia Crivello è una influencer spigliata e diretta, apprezzatissima dai 346mila follower di Instagram proprio per la sua sincerità, trasparenza e chiarezza in ogni campo. Nelle ultime storie Instagram ha risposto a diverse domande dei fan sulle questioni più disparate: gusti personali, viaggi, esperienze professionali. La creator digitale, conduttrice e modella, fidanzata con il cestista Stefano Laudoni , non ha evitato un paio di domande più scomode: una riguardante il proprio corpo ed un'altra sul tipo di uomo preferito.

Le risposte della Crivello ai fan

Alla domanda "È il tuo vero seno quello che hai?", Giorgia ha prontamente replicato: "Cento per cento madre natura". Una risposta più particolare, seppur dettata dalla spontaneità dell'influencer, è arrivata dopo la seguente domanda: "Preferisci gli uomini spacconi o quelli insicuri?". La risposta: "No allora: lo spaccone, quello che fa l'arrogante tipo io faccio di qua io disfo di là me la fa seccare, cioè proprio ve lo dico. Una via di mezzo: né troppo spaccone, né troppo insicuro. Un buon equilibrio, un giusto mix":