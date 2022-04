La casa di Raffaella Carrà in vendita: dove si trova e quanto costa

L'appartamento di Raffaella Carrà, scomparsa a luglio 2021, è stato messo in vendita. È situato a Roma, in via Nemea 21, zona Vigna Clara-Vigna Stelluti. Grande 450 metri quadri, occupa l'intero piano di una palazzina. Vanta tre ingressi indipendenti e diverse terrazze. Nove le camere da letto, con altrettanti bagni per quel che riguarda la zona notte mentre la zona giorno conta cinque vani con altri tre bagni. Ci sono anche una palestra e una sala trucco. Lo stile è all'insegna dei colori pastello e della luminosità. In salone c'è un proiettore per vedere la tv.