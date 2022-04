Isola dei Famosi 2022 si allunga: spunta la data della finale!

Buone notizie per Ilary Blasi e i telespettatori dell'Isola dei Famosi. Come fa sapere in anteprima Tv Blog, il reality show è stato allungato da Mediaset. Cinque puntate in più, in onda solo il lunedì sera, rispetto a quelle previste inizialmente. L’edizione 2022 del reality show di Canale 5, prodotto in collaborazione con Banijay, non terminerà come previsto lunedì 23 maggio bensì lunedì 27 giugno. Nelle prossime settimane entreranno in gioco nuovi naufraghi. Fino ad oggi sono stati eliminati: Antonio Zequila, Marco Melandri, Roberta Morise, Floriana Secondi. Si sono invece ritirate per problemi di salute Patrizia Bonetti e Jovana Djordevic.