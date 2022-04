Isola dei Famosi, Antonella Fiordelisi attacca il fratello di Belen!

Sta facendo chiacchierare parecchio l'addio di Jeremias Rodriguez all'Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Belen e Cecilia ha scelto di ritirarsi dal gioco dopo aver perso al televoto contro la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino. "Ho bisogno di tornare a casa, dalla mia famiglia, dalla mia fidanzata. Mi manchi da morire Debora, ti amo", ha detto il naufrago argentino, che aveva già partecipato al programma nel 2019. A nulla è servito l'intervento di Ilary Blasi: Jeremias non ha voluto sentire ragioni. "Il mio scopo era quello di portare papà. Ho fatto già due reality, ma non ho mai vissuto di questo. È un mondo che non mi piace, chi mi conosce lo sa. Ho bisogno di tornare a casa", ha precisato. Resta quindi in gara Gustavo Rodriguez, il padre di Jeremias.