Amici, LDA eliminato: Maria svela un segreto su Gigi D'Alessio

Sorpresa nella puntata del Serale di Amici di sabato 23 aprile. Uno degli allievi favoriti - LDA - è stato eliminato. L'addio di Luca D'Alessio ha provocato delle reazioni forti tra gli altri concorrenti della Scuola di Maria De Filippi . A far notizia però è stata anche la rivelazione fatta dalla conduttrice su Gigi D'Alessio , padre del giovane. La partecipazione di LDA al programma è stata sin da subito legata a numerose polemiche. In tanti, infatti, hanno insinuato favoritismi e raccomandazioni per via di questa importante parentela. Ma così non è mai stato...

Il restroscena su LDA ad Amici

Fin da subito LDA ha dimostrato tutta la sua bravura e personalità, facendosi così amare per quel che è e non per i suoi natali. Subito dopo l'eliminazione Maria si é complimentata con il ragazzo, poi ha detto: "Ti volevo dire che tuo padre non mi ha mai fatto una chiamata, mai, per dirmi di aiutarti o altro". Quindi ha aggiunto: "Nonostante abbia il mio cellulare ed io ho il suo". La De Filippi ha poi chiarito che Gigi non l'ha chiamata neanche per farle gli auguri a Natale, considerando questo come una scelta e non un gesto di maleducazione.

La confessione di Maria De Filippi

La presentatrice ha inoltre ricordato il momento in cui LDA fece i casting e lei fu molto chiara sul fatto che bisognava essere trasparenti nel dire chi era suo padre. La considerazione finale della De Filippi è stata: "Quando hai scelto di fare questo mestiere ti sia palesato davanti tutto questo. Spero tu abbia imparato a conviverci".