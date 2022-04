Manuel Bortuzzo lascia Lulù. Lei: "Colpa di terze persone"

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati. A comunicarlo è stato proprio l'ex nuotatore che a sorpresa, nella giornata di lunedì 25 aprile, ha fatto un comunicato Ansa, poi condiviso sui suoi profili social, dove ha spiegato che la sua storia d'amore con la principessa di origini etiopi si è conclusa . Il 22enne ha precisato che la fine della loro relazione è avvenuta a causa di notevoli divergenze di vedute . "Ci abbiamo provato", ha sottolineato Manuel, che ha aggiunto: "Da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori". Per l'ex gieffino la liaison nata all'interno della Casa di Cinecittà "è stata una parentesi bellissima , ma purtropo la relazione non ha superato la prova della vita reale".

Lulù Selassié, le parole dopo l'annuncio di Bortuzzo

A distanza di pochi minuti dal comunicato dell'ex atleta, pure la sorella di Jessica e Clarissa Selassié ha rilasicato delle dichiarazioni in una diretta Instagram, durante la quale ha confermato la fine della liaison con l'ex gieffino ed aggiunto ulteriori particolari. Lulù ha accennato ai motivi per i quali è finita dicendo: "Non è né colpa mia, né colpa di Manu". Quindi ha aggiunto con vena polemica: "Colpa di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione". Anche se non ha fatto esplicitamente nomi, il riferimento alla famiglia Bortuzzo è ben chiaro. Nello specifico Franco, il padre di Manuel, non ha mai nascosto le sue riserve su questo legame.