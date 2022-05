Manuela Arcuri si sposa! Matrimonio nel castello dove si è sposato Tom Cruise

Svolta nella vita privata di Manuela Arcuri . La sexy attrice convolerà a nozze il prossimo 22 luglio . La futura sposa ha annunciato al settimanale Chi che il matrimonio si terrà al Castello Odescalchi sul lago di Bracciano , lo stesso dove si sono sposati Tom Cruise e Katie Holmes ed Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. “Un luogo incantevole, ideale per coronare un amore, per una favola a lieto fine”, ha dichiarato l'interprete di Latina, che inizialmente sognava di pronunciare il sì in spiaggia, a Sabaudia, ma ha poi cambiato idea.

Abiti e testimoni di nozze

Per l'evento Manuelona indosserà due abiti: uno per la cerimonia e uno per la festa. “Il vestito che indosserò in chiesa sarà tradizionale, bianco, poi farò cambio. Sono entrambi abiti importanti, preziosi, il primo è scollato davanti e lungo, con la coda, il secondo sarà lungo ma con trasparenze più sexy nelle gambe e nella scollatura”, ha spiegato. Testimoni di nozze il produttore Alberto Tarallo e il presidente del Coni Giovanni Malagò. L'Arcuri ha inoltre svelato che l’addio al celibato sarà a Ibiza, mentre quello al nubilato sarà in Europa con le amiche.

Chi è il marito di Manuela Arcuri

Il futuro marito di Manuela Arcuri è l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco. I due si amano da oltre dieci anni e hanno un figlio insieme. La coppia si è già sposata a Las Vegas nel 2013, poco prima della nascita del piccolo Mattia. “Tra noi c’è grande fiducia, siamo nati come amici e c’è sempre quella complicità che ci porta a divertirci, a fare tante cose belle insieme. E poi ci lasciamo spazio: se vuole uscire con gli amici è libero, così come lo sono io”, ha detto l'Arcuri.