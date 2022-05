Rinascere, il film tv su Manuel Bortuzzo: quando in onda

La storia di Manuel Bortuzzo è diventata un film per la tv: domenica 8 maggio alle 21,25 andrà in onda in prima visione su Rai 1 'Rinascere'. La pellicola è interamente dedicata alla drammatica vicenda che ha coinvolto l'ex giovane promessa del nuoto, che nel 2019 perse l'uso delle gambe dopo essere stato vittima di una sparatoria. Alessio Boni interpreta il ruolo di Franco Bortuzzo, mentre Giancarlo Commare sarà l'ex nuotatore.