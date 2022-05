Victoria Cabello, in che rapporti è oggi con Barù

Intervistata da Fanpge, Victoria Cabello ha ripercorso la sua carriera, da MTV a La7, ma anche parlato del suo attuale rapporto con un suo ex fidanzato, Barù . Alla domanda "L'altro giorno lo hai incontrato, gli hai dato consigli d'amore?", la risposta è stata: "Noi siamo grandi amici e sono rimasta amica con tutti i miei ex". Quindi ha aggiunto: "Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato del suo nuovo progetto legato ad un ristorante. Gli ho dato dei consigli per il menu e vorrei che non mancassero i peperoni".

Le parole su Jessica Selassié

La presentatrice ha poi aggiunto un particolare inedito: "Poi abbimo parlato di Jessica, avendo fatto la posta del cuore per una vita chi meglio di me poteva dargli dei consigli di cuore?". Il riferimento è per la vincitrice del Grande Fratello Vip, che nei mesi passati all'interno della Casa di Cinecittà ha instaurato un rapporto molto stretto con il nobile toscano, tanto da far pensare ad una possibile storia d'amore tra i due. Sul cosa si sono detti Victoria e Barù sulla Selassié però al momento non è dato sapere.