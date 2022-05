Gabriel Garko: "Monica Bellucci mi ha fatto capire che ero gay"

Dopo il coming out Gabriel Garko è finalmente un uomo libero. "Mi sono nascosto per 30 anni, anche dalla donna delle pulizie”, ha raccontato al settimanale Oggi. Poi ha ammesso: “Ho avuto due o tre storielle etero. A 17 anni mi sono accorto che c’era qualcosa che, per come è fatta questa società, 'non andava'. Non è un passaggio facile, è una scoperta che ti ‘chiude’ tantissimo: ed è dannatamente pericoloso, perché puoi incontrare qualcuno che sfrutta quel tuo momento di debolezza. Sei totalmente da solo a dover affrontare questo mostro che ti sta uscendo da dentro... Oggi, forse, è diverso, più facile".