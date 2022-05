"Mi piace davvero": Mercedesz non molla Edoardo all'Isola

Dopo essere sbarcata in Honduras, Mercedesz Henger ha mostrato un certo interessamento per Edoardo Tavassi, che invece dubita seriamente della naufraga, ritenendo piuttosto che la sua sia solo una strategia di gioco per rimanere all'Isola dei Famosi. Durane un momento di confidenze con l'amico Vaporidis, il fratello di Guendalina ha detto: "Ora fa il muso e fa l’offesa perché le ho detto che ho i dubbi. Mi sta esplodendo il cervello, vorrei tornare indietro e agire diversamente. A me lei esteticamente piace, ma tutto il tempo attaccate così a me no, nemmeno dopo due mesi di frequentazione".