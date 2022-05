"Soleil rifiuta l'invito": l'indiscrezione sulla Sorge all'Isola

Soleil Sorge non tornerà come ospite all' Isola dei Famosi . L'ex gieffina pare abbia declinato l'invito di Ilary Blasi all'ultimo minuto: a riferirlo sono le indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano e Amedeo Venza. I due esperti di gossip sono soliti aggiornare i follower che li seguono circa le ultime news dello showbiz.

Le indiscrezioni sull'invito declinato

"Soleil ha appena rifiutato l'invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma ancora non si sa", ha dichiarato Deianira nelle scorse ore. Mentre per Venza, la partecipazione della figlia di Giuliano Gemma è invece certa. In molti ritengono che il motivo per cui Soleil Sorge ha rifiutato di tornare a Cayo Cochino sia dovuto proprio alla presenza dell'attrice, con cui ha avuto degli accesi contrasti durante la partecipazione a Pechino Express 2020. Dopo l'eseperienza vissuta al Grande Fratello Vip 6 (dove è stata protagonista anche per il triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran), l'influencer è stata giudice a La Pupa e il Secchione Show.