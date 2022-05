Amici, un'ex allieva ha pubblicato una canzone con Bob Sinclair

Amici, il programma condotto da Maria De Filippi, ha dato nel corso degli anni la possibilità a tanti giovani cantanti di farsi scoprire e di iniziare una carriera musicale. Non tutti gli studenti del programma però sono riusciti ad arrivare alle puntate finali, ma non hanno comunque smesso di coltivare il loro sogno. Tra questi c'è Nyv, cantautrice polistrumentista eliminata nelle prime puntate dell'edizione del 2019 del programma che nonostante tutto è riuscita a farsi notare. La cantante infatti sta per rilasciare un nuovo singolo, Borderline, in cui collaborerà con la star internazionale, Bob Sinclair.