'Top Gun:Maverick' supera il mezzo miliardo: Tom Cruise inarrestabile

'Top Gun:Maverick' sta lasciando il segno. Al secondo weekend di programmazione nelle sale cinematografiche il film ha sfiorato il mezzo miliardo a livello globale. Fino ad oggi il film con protagonista Tom Cruise ha incassato 204,3 milioni di dollari a livello internazionale, traghettandolo verso un botteghino globale di 549 milioni di dollari alla seconda settimana di uscita. Numeri tra l'altro che non includono ancora la Corea, mercato enorme dove il film non verrà distribuito fino al 23 giugno.

Grande successo per 'Top Gun:Maverick'

'Top Gun:Maverick' è per Tom Cruise il più grande successo al botteghino dai tempi de 'La guerra dei mondi', uscito nel 2005. Il sequel della pellicola cult del 1986 ha conquistato non solo il pubblico ma pure la critica. Il film doveva uscire nel 2020 ma a causa della pandemia è slittato più volte. Altre produzioni hanno optato per la strada dello streaming ma Maverick ha preferito il percorso tradizionale. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata più azzeccata che mai.