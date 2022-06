Isola dei Famosi: svelato il ruolo di Soleil Sorge e Vera Gemma

Soleil Sorge e Vera Gemma sono pronte per l'ingresso ufficiale all'Isola dei Famosi 2022. Le due ex naufraghe non saranno delle nuove concorrenti, ma sono state chiamate dalla produzione del reality show condotto da Ilary Blasi per vivacizzare gli animi dei naufraghi. Le 'Piratesse' del programma faranno il loro ingresso trionfale in Palapa nella puntata di lunedì 6 giugno. La loro permanenza durerà molto poco. Nonostante le due settimane di quarantena passate in una stanza di albergo in Honduras, Soleil Sorge e Vera Gemma rimarranno nel reality il tempo di un prime time. Ma cosa faranno esattamente le due showgirl?