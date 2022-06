Giulia De Lellis e lo scontro con Elisa Visari: ora parla Damante

Giulia De Lellis di nuovo al centro del gossip per via di una presunta frecciatina a Elisa Visari, attuale fidanzata di Andrea Damante. Sfruttando la funzione voiceover, l’influencer di Pomezia ha messo in scena su Tik Tok il discorso tra due ragazze che parlano in romanesco. “Amo’ l’ex tuo dura ancora con questa aò?’” dice la prima, mentre la seconda risponde “Te credo, me sto zitta!”. Per molti un chiaro riferimento a Elisa, che ha replicato con un altro video - sempre sulla piattaforma social - in cui con voce doppiata esclama: "Mamma mia come i ragazzini fai eh, sei tremendo e c’hai un’età eh!”.