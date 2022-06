Isola dei Famosi, Alvin svela alcuni retroscena su Ilary, Soleil ed il cibo

Alvin, inviato dell'Isola dei Famosi, è stato ospite nel corso dell'ultimo appuntamento di Casa Chi, dove, in diretta dalla sua camera d'albergo in Honduras, si è lasciato andare a delle considerazioni sul reality, svelando anche qualche curiosità circa le piatenze che i naufraghi mangiano durante le prove ricompensa. "I piatti che mangiano i naufraghi? Li mangio anche io! Quello è praticamente il cibo che mangiamo in mensa, quello che cucinano a noi poi lo diamo anche a loro". Sull'ospitata di Soleil Sorge: "Soleil appena finito mi ha detto ‘lo sai che mi dispiace moltissimo andarmene? Sarei rimasta dentro volentieri una settimana‘. Mi ha anche detto ‘ero emozionatissima per il tuffo in elicottero che non avevo mai fatto‘. E ancora: “L’uovo vitruviano di Soleil? Beh dal vivo le nostre facce erano quelle, sono impulsi che non si possono controllare, anche Nicola lo ha detto in diretta. Com’era dal vivo Soleil in quella prova? Beh, brava".