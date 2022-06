Baglioni e la storia con Virginia Raffaele: cosa c'è di vero

Claudio Baglioni e Virginia Raffaele stanno insieme? Dopo un selfie di coppia pubblicato su Instagram dalla comica e imitatrice gli appassionati di gossip si sono scatenati. "Eccoci qua", ha scritto la Raffaele con tanto di cuoricino in seguito ad un concerto dell'artista romano. A FQMagazine alcune persone vicine a Virginia hanno però smentito tutto, bollando la faccenda come una fake news. "Sono molto amici, si vogliono bene ma non c'è nulla di vero", hanno spiegato. Baglioni e l'attrice hanno lavorato insieme al Festival di Sanremo 2019.