Christian Bale pronto ad essere di nuovo Batman: ma fissa una condizione

Durante la promozione di 'Thor: Love and Thunder', in cui ha la parte del malvagio Gorr, Christian Bale è tornato a parlare della possibilità di indossare ancora una volta il costume di Batman. L'attore si è detto pronto ad un ritorno a Gotham City ma ad una sola condizione. "Avevo un patto con Christopher Nolan. - ha spiegato al sito ScreenRant - Abbiamo detto 'Ehi, guarda. Realizziamo tre film, se siamo abbastanza fortunati riusciremo a farlo. E poi ce ne andremo. Non soffermiamoci troppo'". Bale ha dunque aggiunto: "Per quanto mi riguarda, potrebbe nascere qualcosa solo se Nolan pensasse: 'Sai, credo di avere un'altra storia da raccontare'. E se quella storia volesse raccontarla con me, io ci sono".