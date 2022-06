Isola 2022, Edoardo Tavassi a ruota libera: Mercedesz, Estefania e tanto altro

Edoardo Tavassi , dopo la finale dell' Isola dei Famosi 2022 , ha rilasciato alcune dichiarazioni a The PipolTv, dove è tornato a parlare della sua lunga avventura in Honduras. Il naufrago, che era uno dei papabili alla vittoria, ha dovuto abbandonare il gioco alla semifinale, per un problema al ginocchio. Per un soffio, quindi, non è arrivato sul podio, che invece è stato raggiunto da Nicolas Vaporidis. "Sono stato felice per la vittoria di Nicolas che per me è un fratello. Non poteva concludersi meglio", ha dichiarato l'ex di Diana Del Bufalo, che ha riservato anche delle parole sul suo infortunio al ginocchio : "Io sono stato malissimo. Il pubblico non ha visto la mia vera reazione, subito dopo l’infortunio, perché era talmente agghiacciante che in televisione è sempre meglio evitare di mandare in onda certe scene. Dopo il tutore inizio a stare leggermente meglio, poi era diventato un semplice fastidio. Quindi avevo, interiormente, tutta la voglia e forza di reagire e farmi la finale. Ma quando c’è un referto che ti dice l’esatto opposto, devi seguire quello. Punto".

Edoardo Tavassi su Estefania e Mercedes

Al fratello di Guendalina è stato chiesto di scegliere tra Henger e la Bernal. Sul punto Edoardo non ha avuto dubbi: "Rivedrei sicuramente Estefania! La porterei volentieri a cena. Lei nel bene e nel male si è sempre mostrata per quello che è, e non si è nascosta. Mercedesz invece ha giocato molto. Quando non c’erano i cameraman presenti in spiaggia sembrava capirmi, appoggiarmi. Poi quando le telecamere arrivavano si trasformava in vittima per catturare l’attenzione del pubblico. A me questo genere di persone non mi piacciono e non le preferirò mai a nessuno". Ma l'ex naufrago ha svelato anche chi non vorrebbe rivedere mai più: "Senza dubbio Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, non li vorrò mai più rivedere. La falsità che hanno dimostrato non la tollero e non la tollererò mai". E su Ilary Blasi: "A cena? Ci andrei a vivere! Lei è la donna della mia vita. È la migliore di tutte! Faccio un appello a lei: 'Adottami! Mettimi anche in uno sgabuzzino a casa Totti'. La adoro, è unica".