Chiara Ferragni a Sanremo: il rumor sul cachet stellare

Dopo l'annuncio a sorpresa fatto da Amadeus di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 in qualità di co-conduttrice della prima e dell'ultima serata, le indiscrezioni che circolano in rete si concentrano ora sul compenso stellare che potrebbe prendere la moglie di Fedez. Con più di 27 milioni di followers l'influencer riesce a smuovere cifre importanti. Per un suo post su Instagram, pare possa guadagnare fino a settantottomila euro. Anche per il Festival di Sanremo, la modella potrebbe ricevere un cachet molto elevato, che farà discutere.