Davide Silvestri si è sposato: gli invitati del GF Vip e i grandi assenti

Domenica 3 luglio l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Davide Silvestri ha sposato la fidanzata storica Alessia Costantini. Il matrimonio si è tenuto in una lussuosa villa di campagna, La Lodovica, e il tema scelto dagli sposi è stato proprio quello country. Tutti gli invitati erano in tenuta da contadino, per un evento originale e fuori dagli schemi. Silvestri, ex attore della soap opera Vivere, ha avuto accanto a sé, nel giorno più bello della sua vita, diversi ex concorrenti del reality show.