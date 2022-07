"Ho chiesto al Papa di pregare di farci morire insieme": Lino Banfi e la malattia della moglie

Da anni ormai l'attore Lino Banfi convive con la malattia della moglie Lucia Lagastra , a cui è stato diagnosticato l' Alzheimer . 'Nonno Libero' di Un medico in famiglia ha raccontato parte di questo grande dolore della sua famiglia in una lettera a sua moglie , pubblicata dalla rivista Intimità. Nella missiva, l'attore ottantacinquenne ha accennato anche ad uno dei momenti più dolorosi, cioè quello della futura dipartita della sua compagna di vita, che lo ha accompagnato per oltre 60 anni.

La richiesta disperata al Santo Padre

"Ho scritto a Papa Francesco", si legge nella missiva, per poi proseguire con: "Ho chiesto al Santo Padre quello che mi hai chiesto di chiedere. Gli ho raccontato il tuo desiderio, quello di andarcene insieme, nello stesso momento, tenendoci per mano come abbiamo fatto sempre nella nostra vita". Una richiesta singolare e drammatica quella fatta al Pontefice, che pare abbia replicato all'attore. Ed è proprio quest'ultimo che rivela: "Il Papa mi ha detto che non ha il potere di farci andare, anche se io e te non potremmo vivere senza l'altro, lui pregherà per noi".

Un amore lungo 60 anni

Lino e Lucia si sono conosciuti a Canosa di Puglia quanado entrambi erano giovanissi. Le nozze arrivarono nel 1962 e da quel momento non si sono mai separati. La moglie ha sempre seguito e supportato l'attività di Banfi, ma solo qualche anno fa, i ruoli si sono invertiti, ed è stato lui a prendersi cura di lei.