Back to School 2 con Federica Panicucci: i rumor sul cast

Back to school tornerà nella nuova stagione televisiva 2022-2023 con la seconda stagione . Il programma di Italia 1 condotto da Nicola Savino ha convinto gli spettatori e registrato una media del 7,71% di share. Se ormai l'avvicendamento alla conduzione non è più un mistero (al timone ci sarà Federica Panicucci ), cosa diversa è invece per il nuovo cast che anche quest'anno potrebbe riservare più di una sorpresa.

I rumors sul cast

Stando ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, a sedere sui banchi di scuola ci dovrebbe essere anche Natasha Stefanenko, la modella e attrice che fu al fianco di Fabrizio Frizzi nella prima edizione di Per tutta la vita su Rai 1. Dal Grande Fratello Vip 6 e dalla Pupa e il Secchione show potrebbe arrivare Soleil Sorge, ma a catalizzare l'attenzione potrebbe anche essere Valeria Marini. Dal mondo del cinema potrebbe arrivare Ricky Tognazzi, mentre da quello della musica Ivan Cattaneo. Al momento non ci sono però conferme in tal senso.