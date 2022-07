Perché il Festivalbar non si fa più in tv

Perché in tv non rifanno il Festivalbar? A svelare l'arcano ci ha pensato il giornalista Andrea Conti su Twitter: “A coloro che invocano il Festivalbar. C’è un problema sul format. Lo detiene Salvetti Jr. e – nonostante svariati corteggiamenti negli anni da radio e tv – non è disposto a cederlo. Ecco perché sono nati Battiti Live e TIM Summer Hits. Prima ancora il Coca Cola Summer Festival”. Ignoti i motivi di questa scelta così come non è chiaro se un giorno la situazione cambierà. Sono in tanti a sentire nostalgia della trasmissione: vero e proprio evento televisivo di ogni estate. Alla guida delle varie edizioni svariati conduttori: Gerry Scotti, Amadeus, Fiorello, Federica Panicucci, Daniele Bossari, Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Cristina Chiabotto, Ilary Blasi.