Miriana Trevisan 'incompresa' al Gf Vip: le parole su Soleil Sorge

Miriana Trevisan è tornata a parlare della partecipazione al Grande Fratello Vip durante una recente intervista a The People Gossip, dove non ha nascosto l'amarezza per i modi in cui è stata trattata dagli altri concorrenti del reality di Canale 5. "Purtroppo all'interno della casa non venivo compresa . Io non stavo bene, ho avuto un cambio ormonale. Ma non volevo dirlo, nonostante fossi uscita da un intervento molto violento", ha riferito la showgirl. Poi ha aggiunto: "Ho pianto, ho riso, ho detto quello che pensavo e mi sono fatta trascinare dalle emozioni senza amore".

Miriana Trevisan: le parole su Soleil Sorge

E chiosando ha continuato: "Purtroppo non mi piaceva quando mi accusavano di fare la vittima senza tentare di andare un po' pAlliù in profondità". All'ex di Pago è stato chiesto un commento sul compleanno di Soleil Sorge, a cui non è stata invitata: "A dire la verità non sapevo nemmeno fosse il suo compleanno. Non le ho fatto gli auguri, ma gliei faccio volentieri adesso. Le auguro tutto il bene di questo mondo". Ed ancora: "Per me l'esprienza del Gf Vip è finita. Il gioco non c'è più, non credo di essere una sua nemica".