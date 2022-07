Angelina Jolie al concerto dei Maneskin: balla insieme alla figlia Shiloh

ROMA - Quello dei Maneskin al Circo Massimo è stato un concerto straordinario. La band capitanata da Damiano ha letteralmente infiammato Roma facendo impazzire i 70mila presenti. Tra i vip avvistati c'era anche Angelina Jolie, nella Capitale per le riprese del film "Without Blood" da lei stessa diretto tratto dal romanzo di Alessandro Baricco. L'attrice è una grande fan dei Maneskin e non è voluta mancare all'appuntamento, mentre sui social sono comparse foto e video di lei mentre balla insieme alla figlia Shiloh. Tra gli altri ospiti avvistati nella zone vip, anche Gabriele Muccino, Anna Ferzetti e Anna Foglietta.