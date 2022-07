Pippo Franco in ospedale: "Condizioni discrete"

Stando alle ulltime notizie, riportate dall'agenzia Ansa, Pippo Franco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo aver avuto probabilmente un Tia (un attacco ischemico transitorio), che si sta tuttavia risolvendo. Sempre l'agenzia di stampa riferisce che le sue condizioni di salute sono definite discrete e comunque non destano allo stato particolari preoccupazioni. Non appaiono quindi veritiere le indiscrezioni circolate nelle ultime ore che riferivano che l'attore versava in condizioni gravissime.