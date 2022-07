Belen Rodriguez e Stefano De Martino: la fuga romantica in barca ed il bacio sui social

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno trascorso alcuni giorni di vacanza in barca, documentando con degli scatti alcuni momenti della gita, condivisi poi sui social. La coppia, che ormai non fa più alcun mistero di essere tornata insieme, appare più felice che mai. A dispetto dei tanti chiacchiericci che fino a qualche settimana fa riferivano dell'ennesimo allontanamento dei due. A sugellare e sancire l'ufficialità del ritorno di fiamma è il bacio, che i due hanno immortalato e condiviso con i milioni di fan. Il tutto è avvenuto sullo yacht del conduttore e volto Rai, che ha dato alla sua imbarcazione il nome del figlio Santiago. Gli sguardi complici ed innamorati di Belen e Stefano hanno mandato in visibilio i fan e i social.