Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro battezzano il figlio: Signorini è il padrino

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno battezzato il figlio Gabriele nato cinque mesi fa. La cerimonia si è tenuta nella Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento, in Sicilia, ed il rito è stato celebrato da Don Giuseppe Pontillo. La coppia ha scelto come padrino di Battesimo Alfonso Signorini . È stato il giornalista e conduttore tv a volere fortemente Clizia e Paolo nella quinta edizione del Grande Fratello Vip , che si è tenuta nel 2020: nella Casa più spiata d'Italia i due si sono innamorati e non si sono più lasciati.

Il Battesimo di Gabriele Ciavarro

"Il cerchio della vita", ha scritto Signorini su Instagram, dove ha condiviso un video in cui tiene in braccio il bebè. “Sono contento perché questo bambino è anche un po’ mio, spero di poterlo aiutare ed essere una guida per lui”, ha aggiunto. Dopo la cerimonia il party in riva al mare, più precisamente al Lounge Beach Scala dei Turchi. Tra gli invitati non sono ovviamente mancati i nonni paterni di Gabriele, gli attori Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi. Clizia Incorvaia è mamma pure di Nina, avuta sette anni fa dall'ex marito Francesco Sarcina, il leader de Le Vibrazioni.