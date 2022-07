Andrea Zenga sul set di una nuova avventura: le sue parole

Andrea Zenga ha condiviso nelle ultime ore alcune Instagram stories dove ha aggiornato i fan circa il suo nuovo progetto lavorativo . Una giornata importante per il figlio dell'ex portiere Walter Zenga , che prosegue con il suo lavoro da opinionista sportivo su Sport Italia . Nel corso della giornata di giovedì 28 luglio è stato impegnato sul set di un nuovo spot della nota trasmissione.

Le parole di Andrea Zenga

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato: “Eccomi qua ragazzi mattinata di registrazione finita, abbiamo fatto un brevissimo spot che poi appena sarà pronto vi farò vedere per la trasmissione che andrà in onda tutti i lunedì su Sport Italia dal 22 agosto, quindi dalla seconda giornata di campionato, appena avrò gli orari precisi vi dico tutto promesso”. Come didascalia, Zenga ha aggiunto: “Non vedo l’ora di mostrarvi lo spot registrato questa mattina, sembravo Mastrota ai tempi d’oro”.

L'amore con Rosalinda Cannavò

La partecipazione al reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha fatto amare ed apprezzare il giovane Zenga, che proprio nella Casa di Cinecittà ha trovato l'amore con Rosalinda Cannavò. Dopo la fine del programma, i due sono andati a vivenre insieme ed il loro amore procede a gonfie vele, tanto che già si parla di anello e di nozze. Da alcuni mesi la coppia ha deciso di allargare la famiglia, accogliendo nelle loro vite un cucciolo di Carlino, Chinu.